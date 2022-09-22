В Севастополе откроют 4 избирательных участка для голосования жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей

Голосование будет проходить с 23 по 27 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

В Севастополе будет открыто четыре избирательных участка для голосования жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Также проголосовать можно будет на дому. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

- Голосование будет проходить с 23 по 27 сентября. С 23 по 26 сентября можно проголосовать только на дому. 27 сентября всех будут ждать на избирательных участках, - сообщили в правительстве Севастополя.

Для жителей ДНР будет открыт избирательный участок во Дворце культуры Рыбаков по улице Павла Корчагина, 1.

Жители ЛНР смогут проголосовать в Севастопольском центре культуры и искусств, который расположен по улице Ленина, 25.

Для приезжих из Запорожской области будет открыт избирательный участок в кинотеатре «Москва» на улице Генерала Острякова, 70.

Жителей Херсонской области ждут на участке в культурном комплексе «Корабел» - улица Рабочая, 2.

Желающие проголосовать на дому должны оставить заявку с 23 по 26 сентября на вышеуказанных избирательных участках.

Напомним, власти ЛНР, ДНР, а также освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей 20 сентября приняли решение о проведении референдумов о вхождении в состав РФ. Голосование назначено на 23-27 сентября.

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