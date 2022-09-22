Глава Крыма Аксенов изучит вопросы с обеспечением участников спецоперации

Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Глава Республики Крым Сергей Аксенов изучит вопросы с обеспечением участников СВО. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

- С сегодняшнего дня на официальном портале правительства Республики Крым размещена кнопка и форма обращения на мое имя. Участники специальной военной операции: военнослужащие по контракту и добровольцы - смогут обращаться ко мне по вопросам материально-технического обеспечения бойцов и подразделений, поддержки семей и с другими просьбами, - написал Аксенов.

Он отметил, что по этим вопросам можно писать в личные сообщения на официальной странице «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, кого призовут на военную службу в Крыму во время частичной мобилизации в России в 2022 году. Под мобилизацию попадают россияне, уже проходившие службу в рядах Вооруженных сил и находящиеся в запасе, а также те, кто имеет боевой опыт и необходимые для спецоперации военно-учетные специальности. Все призывники перед отправкой в части пройдут дополнительную военную подготовку.

Также в Крыму создан штаб по частичной мобилизации.

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