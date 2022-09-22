Бежавшего из Крыма убийцу будут судить за преступление 26-летней давности

В Крыму будут судить мужчину за убийство многолетней давности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму вскоре перед судом предстанет 47-летний житель Краснодарского края, который 26 лет назад убил приятеля и сбежал с полуострова, чтобы избежать наказания.

Как сообщили в пресс-службе крымского Следкома, дело было в далеком 1996 году. Вечером 1 января обвиняемый гостил у друга, с которым они распивали алкоголь.

- В ходе распития между мужчинами произошла словесная ссора, в ходе которой обвиняемый нанес несколько ударов руками и ногами в область головы и тела потерпевшего. От полученных травм мужчина через некоторое время скончался, - говорится в сообщении.

Испугавшись ответственности, мужчина поспешил скрыться с места преступления, после чего вовсе покинул республику. Следователи еще тогда собрали достаточную базу улик, чтобы доказать его причастность к убийству, однако мужчины и след простыл. Долгие годы он находился в международном розыске.

В апреле 2022 года все же удалось установить его местонахождение. Его доставили в Крым, где теперь его ждет справедливый суд.

Ранее КП-Крым рассказывала, что в Крыму осудили мужчину за зверское убийство 4-летней давности. Девушку изнасиловали, а потом задушили.

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