В Крыму пропал 65-летний мужчина на сером Мерседесе

Валентин Бондарчук. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры-поисковики разыскивают жителя Симферополя.

- Пропал Бондарчук Валентин Иванович, 65 лет (1957 года рождения), город Симферополь, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Пожилой мужчина 20 сентября 2022 года уехал на автомобиле Мерседес серого цвета. С тех пор родные и близкие не знают, где он, что с ним.

Приметы крымчанина: 185 сантиметров рост, полное телосложение, темно-русые с проседью волосы и карие глаза.

Валентин Бондарчук был одет в рубашку и джинсы синего цвета, обут в сандалии.

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