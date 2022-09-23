В Крыму на утро 23 сентября выявили 338 новых случаев коронавирусной инфекции

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 338 случаев новой коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 204 595. Такие дынные приводит республиканский Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализирован 41 пациент, за все время на стационарном лечении находились 61 740 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 416 человек, выздоровевших за весь период - 194 655, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое за минувшие сутки выявили 59 новых случаев заболевания COVID-19, 93 533 - с начала пандемии. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Севастополя.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 10 человек. Выписаны 4 пациента. На данный момент в больницах находятся 143 пациента, из них 134 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие 24 часа в городе от коронавируса умер один человек в возрасте 76 лет.

Ранее сообщалось, что запас вакцины от коронавируса в Крыму на сегодняшний день составляет 88 тысяч 305 комплектов.

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