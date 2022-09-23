Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть Симферополя и Симферопольского района осталась без воды 23 сентября из-за аварии на водных сетях. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

До 15.00 в крымской столице краны будут сухими на улицах Шполянская, Декабристов, Морозова, Дзержинского, на бульваре Франко, Тренева, Набережная (частично), а также на прилегающих улицах и переулках.

Также до 17.00 водоснабжение будет ограничено в селе Мирное на улицах Пионерская, Софиевская, Новая, Южная, Белова, Луговая, Марчика, в переулках Южный и Железнодорожный.

Кроме того, до 17.00 без воды остались села Каштановое (частично) и Партизанское, до 19.00 - Дубки.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 23 сентября отключат свет на 16 улицах. Крымские энергетики ремонтируют оборудование.

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