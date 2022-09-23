Крымчанка стала победительницей Всероссийского дня бега «Кросс нации»

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Воспитанница симферопольской спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике № 2 Дарья Кузьмина стала победителем Всероссийского дня бега «Кросс нации».

- Она показала лучший результат на дистанции 2000 метров среди девушек 2003-2006 годов рождения. Результат Дарьи - 7:38 минут, - сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, пожелав девушке успехов в дальнейшей спортивной карьере.

Ранее сообщалось, что симферополец завоевал две золотые медали на первенстве России по легкой атлетике. Молодой человек стал лучшим на дистанциях 100 и 200 метров.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50