В Крыму официально разъяснили приказ военкома республики о мобилизации Фото: Иван Макеев

В Крыму разъяснили приказ военкома республики о частичной мобилизации.

В документе, подписанном врио военного комиссара РК Евгением Кутузовым и опубликованном на официальном портале военного комиссариата республики, есть пункт №3: «Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов по муниципальному образованию, с 09 часов 00 минут 21 сентября воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов».

Приказ военкома республики о частичной мобилизации

Вчера начальник службы по Мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым Виктор Фесенко дал пояснения к приказу:

- Выезд из Крыма не запрещен. Граждане, которые хотят выехать, должны получить разрешение в военном комиссариате по месту пребывания;

- Граждане, которые не зарегистрированы в Крыму, и они находятся на территории республики, должны стать на воинский учет в военный комиссариат по месту своего пребывания;

- Если гражданину не смогли лично вручить повестку, то ему могут позвонить. После этого необходимо ему явиться в военный комиссариат.

Ранее КП-Крым писала, что каждому мобилизованному крымчанину единоразово будет выплачено 200 тысяч рублей. Такое поручение дал глава Крыма Сергей Аксенов.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50