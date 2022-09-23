В Крыму заявили, что выезд военнообязанных с полуострова не запрещен

Власти Крыма заявили, что выезд военнообязанных из региона не запрещен Фото: Иван МАКЕЕВ

Военнообязанные могут покидать Крым, однако те, кто получил повестки, должны явиться в военкоматы.

- Военнообязанные всех категорий, покидающие Крым даже на несколько дней, должны незамедлительно стать на учет в военные комиссариаты по новому месту пребывания и сообщить о своем выезде в военкомат по месту регистрации, - цитирует Крымская газета начальника службы по мобилизационной работе и территориальной обороне РК Виктора Фесенко.

При необходимости покинуть полуостров, гражданин должен обратиться в военный комиссариат, написать заявление или подать нужный документ.

Подробнее о том, кого призовут на военную службу в Крыму во время частичной мобилизации, «Комсомолка» рассказывала ранее.

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