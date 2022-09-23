В Ялте задержали пьяного парня, угнавшего автомобиль

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Ялте задержали 22-летнего парня, угнавшего старенький ВАЗ. Как сообщили в пресс-службе МВД, поведение водителя вызвало подозрение у сотрудников Госавтоинспекции - он не мог связно ответить на вопросы и отказывался предоставить документы.

Парня направили на медицинское освидетельствование, результаты которого подтвердили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. На него составили административный протокол за управлением автомобилем в пьяном виде, а машину увезли на штрафстоянку.

Спустя какое-то время в полицию обратился один из местных жителей и сообщил, что у него угнали автомобиль.

- Сотрудники полиции провели ряд оперативных мероприятий и установили, что остановленное недавно транспортное средство, под управлением ранее судимого 22-летнего гражданина, принадлежит заявителю, - отметили в пресс-службе полиции Крыма.

Выяснилось, что парень ранее уже был судим за угон. Он заприметил ВАЗ, завел его без ключей и скрылся. Тогда-то его и «заприметили» сотрудники ГИБДД.

- Дознавателем отдела полиции №3 «Массандровский» УМВД России по г. Ялта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем), - отметили в пресс-службе МВД Крыма.

Теперь молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.