В Керчи благоустраивают площадь возле мемориала погибшим в политехническом колледже

Мемориал памяти погибших в политехническом колледже установили в Керчи в 2021 году. Фото: Святослав Брусаков

В Керчи завершают благоустройство площади возле мемориала погибшим в политехническом колледже, который установлен на городском кладбище. Как сообщил глава администрации города Святослав Брусаков, под столбы освещения, которые установят в ближайшее время, подведено электричество, также вымощена тротуарная плитка.

- Начали установку малых архитектурных форм: лавочек и урн, запланирован монтаж ограждения, сообщил Брусаков.

Завершающим этапом станет высадка деревьев и зеленых насаждений, которые выберут родители.

На площади возле мемориала вымостили тротуарную плитку и начинают устанавивать урны и скамейки. Фото: Святослав Брусаков

Напомним, трагедия в керченской политехническом колледже произошла 17 октября 2018 года. В результате взрыва и стрельбы, которую, по данным следствия, устроил учащийся колледжа Владислав Росляков, погиб 21 человек, пострадали 67.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50