В Крыму на 14 лет осудили мужчину, зарезавшего сожительницу

Суд приговорил крымчанина к 14 годам в исправительной колонии строгого режима
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Суд в Алуште вынес приговор местному жителю за убийство сожительницы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
Как часто бывает, трагедия стала концом разыгравшегося конфликта. Мужчина схватил нож и нанес женщине не менее десяти ударов ножом в живот, грудь, а также предплечья и ноги.
- Затем мужчина перенес женщину в ванную комнату квартиры, где в последующем наступила ее смерть от полученных ранений, - говорится в сообщении.
Суд приговорил крымчанина к 14 годам в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что вооруженный топором и сковородкой крымчанин пытался убить друга. Его приговорили к шести годам колонии.
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