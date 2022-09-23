В Крыму на 14 лет осудили мужчину, зарезавшего сожительницу

Суд приговорил крымчанина к 14 годам в исправительной колонии строгого режима Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Суд в Алуште вынес приговор местному жителю за убийство сожительницы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Как часто бывает, трагедия стала концом разыгравшегося конфликта. Мужчина схватил нож и нанес женщине не менее десяти ударов ножом в живот, грудь, а также предплечья и ноги.

- Затем мужчина перенес женщину в ванную комнату квартиры, где в последующем наступила ее смерть от полученных ранений, - говорится в сообщении.

Суд приговорил крымчанина к 14 годам в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что вооруженный топором и сковородкой крымчанин пытался убить друга. Его приговорили к шести годам колонии.

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