В Евпатории оштрафовали мужчину, который во дворе дома негативно высказался в адрес Вооруженных сил РФ

Суд вынес решение оштрафовать еваторийца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Евпатории привлекли к ответственности местного жителя, который негативно высказался в адрес военных РФ. Как сообщает пресс-служба Евпаторийского городского суда, в действиях мужчины суд не нашел признаков уголовно-наказуемого деяния, и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

- Установлено, что мужчина, находясь во дворе жилого дома допустил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе суда.

Сообщается, что евпаториец привлечён к административной ответственности по ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП РФ – «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях».

Напомним, 22 сентября еще один житель Евпатории был оштрафован за оскорбления военных в видеочате. Мужчина пояснил, что был изрядно пьян.

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