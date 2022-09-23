Более 100 крымских педагогов проходят обучение во Всероссийском проекте ранней профориентации

Крымские учителя проходят курс в рамках всероссийского проекта школьной профориентации «Билет в будущее». 118 преподавателей со всего региона станут педагогами-навигаторами профессиональных проб в своих школах. Четырнадцать учителей примут участие в проекте во второй раз. Обучение стартовало 5 сентября и продлится до 6 ноября.

Занятия по теме «Организация и проведение профессиональных проб в проекте» проходят на электронной платформе https://bvbinfo.ru/. По окончанию онлайн-уроков учителя станут экспертами в сфере профброб для учеников 6-11 классов. Это поможет определиться с профессией 4000 школьников со всего Крыма.

Обучение педагогов состоит из трех видеолекций, учебного фильма и вебинара. На курсе разбирают практические аспекты профессиональных проб, структуру программы профпроб, а также их классификацию. Уроки для наставников 2022 года предоставил федеральный оператор - Фонд гуманитарных проектов.

В этом году для учащихся 6 - 11 классов предусмотрена онлайн – диагностика, которая позволяет выявить склонности и интересы учащихся и получить индивидуальные рекомендации относительно выбора своей будущей профессии. Старт онлайн-диагностики, состоящей из двух частей, для участников «Билет в будущее» проекта запланирован на 3 октября.

С 1 по 15 октября крымские школьники посетят Всероссийский профориентационный урок, на котором педагоги-навигаторы познакомят их с рынком труда региона и направлениями профессиональной деятельности в интересном и ярком формате.

Вторая часть онлайн-диагностики для участников проекта завершится до 15 ноября. Проведение профориентационных проб в республике запланировано на период с 15 октября по 30 ноября. Профпробы - это мероприятия, в рамках которых моделируются элементы конкретного вида профессиональной деятельности, а у учащихся есть возможность попробовать себя в той или иной профессии.

В 2022 году пробы будут организованы на базе 15 учреждений среднего профессионального образования и одного ВУЗа Крыма. Школьники смогут попробовать себя как минимум в 40 разных профессиях - педагог, бухгалтер, экономист, электромонтажник, повар, банковский служащий, медик, архитектор и т.д.