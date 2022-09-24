В Крыму бесследно исчезла 35-летняя жительница Ялты

Наталия Александрова. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на жительницу ЮБК.

- Помогите найти человека! Пропала Александрова Наталия Сергеевна, 35 лет (1987 года рождения), город Ялта, - сообщают волонтеры, отмечая, что с июля 2022 года местонахождение крымчанки неизвестно.

Приметы Наталии Александровой: 169 сантиметров рост, худенькая, русые волосы и каре-зеленые глаза.

Если вы видели пропавшую, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 88007005452 (звонок бесплатный) или 112.

К сожалению, поиски пропавших иногда приносят трагические вести: жителя Симферополя, который уехал из дома на сером Мерседесе, нашли мертвым.

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