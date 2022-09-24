В Крыму выявили 326 новых случаев коронавирусной инфекции

При подозрении на ковид, нужно принимать меры по недопущению распространения вируса.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымское министерство здравоохранения озвучило статистику по COVID-19.
Статистика ковида в Республике Крым. Фото: Минздрав РК
- За 23 сентября 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 326 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 204 921 положительных на COVID-19, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Официальные источники информации отметили, что за прошедшие сутки госпитализировано 39 мужчин и женщин, за все время пандемии лечение в ковидных отделениях прошли 61 779 человек.
За сутки выздоровело 677 ковидных больных, выздоровевших за весь период пандемии коронавируса – 195 332 человек.
Летальных исходов, слава Богу, за минувшие 24 часа не зарегистрировано.
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