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Здоровье24 сентября 2022 8:38

В Крыму выявили 326 новых случаев коронавирусной инфекции

Медики госпитализировали 39 заболевших
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
При подозрении на ковид, нужно принимать меры по недопущению распространения вируса.

При подозрении на ковид, нужно принимать меры по недопущению распространения вируса.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымское министерство здравоохранения озвучило статистику по COVID-19.

Статистика ковида в Республике Крым. Фото: Минздрав РК

Статистика ковида в Республике Крым. Фото: Минздрав РК

- За 23 сентября 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 326 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 204 921 положительных на COVID-19, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Официальные источники информации отметили, что за прошедшие сутки госпитализировано 39 мужчин и женщин, за все время пандемии лечение в ковидных отделениях прошли 61 779 человек.

За сутки выздоровело 677 ковидных больных, выздоровевших за весь период пандемии коронавируса – 195 332 человек.

Летальных исходов, слава Богу, за минувшие 24 часа не зарегистрировано.

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