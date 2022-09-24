В Крыму выявили 326 новых случаев коронавирусной инфекции

При подозрении на ковид, нужно принимать меры по недопущению распространения вируса. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымское министерство здравоохранения озвучило статистику по COVID-19.

Статистика ковида в Республике Крым. Фото: Минздрав РК

- За 23 сентября 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 326 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 204 921 положительных на COVID-19, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Официальные источники информации отметили, что за прошедшие сутки госпитализировано 39 мужчин и женщин, за все время пандемии лечение в ковидных отделениях прошли 61 779 человек.

За сутки выздоровело 677 ковидных больных, выздоровевших за весь период пандемии коронавируса – 195 332 человек.

Летальных исходов, слава Богу, за минувшие 24 часа не зарегистрировано.

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