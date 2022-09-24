В Крыму разыскивают подозреваемого в краже

Игорь Моисеенко. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Крымские полицейские разместили на своем официальном сайте ориентировку на 44-летнего мужчину.

- Разыскивается подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, - от ред), гражданин Моисеенко Игорь Владимирович, 22 января 1978 года рождения, - сообщили в пресс-служба МВД по Республике Крым.

Подозреваемый, который дал деру от бдительных стражей правопорядка, хоть и был прописан в Раздольненском районе, но фактически проживал в селе Чайкино Симферопольского района.

Сотрудники полиции просят всех, кто знает местонахождение Игоря Моисеенко, позвонить по телефону: 8 (06552)-9-22-02 или «102».

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