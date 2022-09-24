В Севастополе работают международные наблюдатели

Севастополь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Губернатор города-героя Севастополя Михаил Развозжаев в своем телеграм-канале сообщил:

- В Севастополе сегодня работают международные наблюдатели. Это журналисты из Франции, США, Италии, политические эксперты из ЮАР, Бразилии и других стран. Они посетили все четыре участка и провели мониторинг хода голосования. Не знаю, о чем они спрашивали людей. Мне кажется, все и так очевидно.

Официальная информация дополнена видеороликом, в котором главные действующие лица – участники референдумов о вхождении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые пришли на избирательные участки в Севастополе.

- Посмотрите сами, что говорят люди о том, почему они голосуют ЗА вхождение в состав России, - предлагает руководитель города федерального значения.

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