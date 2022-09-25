Общество 24 сентября 2022 22:09

Погода на 25 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 21 градуса

КП-Крым узнала, какой будет погода на 25 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе