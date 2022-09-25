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Общество24 сентября 2022 22:09

Погода на 25 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 21 градуса

КП-Крым узнала, какой будет погода на 25 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Черное море становится прохладнее.

Черное море становится прохладнее.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 сентября на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

- На смену циклону, принесшего прохладную, дождливую погоду, смещается область высокого давления. Осадки прекратятся, ветер сменит направление на южный, юго-восточный и его скорость составит 8-13 м/с. Температура воздуха начнет повышаться, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6...8°, днем 18...20°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем юго-западный ветер 6-11 м/с. тепло 19…21°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +14…+19°, юго-западный ветер 1-15 м/с. Малооблачно.

В Евпатории +13…19°, юго-западный ветер 5-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +14 …+18°, западный ветер 4-10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии +13 …+19°, юго-западный ветер 5-7 м/с. Ясно.

В Черноморском +16…+19, юго-западный ветер 6-10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое +10…+19°, скорость юго-западного ветра 5-7 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +11 …+18°, скорость юго-западного ветра 4-8 м/с. Малооблачно, небольшой дождь.

Температура воды Черном море +13 …+21°.

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