Губернатор Севастополя ответил на вопрос о медкомиссиях при мобилизации

Михаил Развожаев. Фото: Михаил Развожаев/VK

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев разместил в своем телеграм-канале информацию следующего содержания:

- Вижу ваши сообщения о том, как проходит мобилизация. Считаю важным пояснить следующие моменты.

И дальше дал конструктивные ответы на самые распространенные вопросы.

- Медкомиссии при мобилизации нигде не проводятся, это не первичный призыв. Считается, что человек годен, коль стоит в запасе, или уволен в запас. Безусловно, если человек сейчас имеет инвалидность или подтверждённые заболевания, которые не позволяют нести службу - ему не место в армии. Он должен об этом сказать в военкомате, предъявить справки, или потребовать прохождение медкомиссии, - отметил губернатор.

Фото: скрин телеграм-канала Михаила Развожаева.

Напоследок Михаил Развозжаев пообещал:

- С теми, кто был призван по ошибке - будем обязательно разбираться. Лично контролирую проблемные ситуации.

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