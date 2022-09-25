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Общество25 сентября 2022 7:15

В Крыму снизят цены на дрова

Были определены механизмы, оптимизирующие производственные и логистические процессы заготовки древесины
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: Наталья РАДЬКО

Фото: Наталья РАДЬКО

С 1 октября в Крыму снизятся цены на дрова твердолиственных пород, которые продают Бахчисарайское, Старокрымское, Белогорское и Судакское лесничества.

- По результатам углубленного анализа финансово-хозяйственной деятельности лесоохотничьих хозяйств были определены механизмы, оптимизирующие производственные и логистические процессы заготовки древесины, что позволило снизить отпускную стоимость дров для населения, – сообщили в Государственном комитете по ценам и тарифам Республики Крым.

Кроме того, в отопительном сезоне 2022-2023 принято решение «заморозить» цены на дрова, которые продают лесоохотничьи хозяйства. Такая мера будет действовать до 30 сентября 2023 года.

Напомним, традиционно отопительный сезон в Крыму начинается с 15 октября, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней не превышает 8 градусов тепла.