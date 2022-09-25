В Крыму больше 200 повесток прислали по ошибке

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Крымские военкоматы отправили больше 200 повесток не тем людям.

- Более 200 неправильных повесток. Начиная от студентов и многодетных. Ошибки вопиющие. На должность командира отделения мотострелков призвали…. летчика, который уволился по выслуге в 1994, - заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

Исправление ошибок, по словам Олега Крючкова, находится на личном контроле у главы РК Сергея Аксенова.

Ранее глава республики заявил, что до конца дня 25 сентября завершатся мероприятия по частичной мобилизации. Также он выразил слова благодарности землякам, которые пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к Вооруженным силам РФ.