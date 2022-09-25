Жители освобожденных территорий и Донбасса продолжают регистрироваться на референдум в Крыму

Голосование в рамках референдума продолжается Фото: Александра Тимощенко

Жители освобожденных территорий и Донбасса, находящиеся в Крыму, продолжают регистрироваться на референдумы о вхождении в состав России,

- Иностранные наблюдали уже успели посетить избирательные участки в Севастополе. В среднем проголосовали около 23-24%. Пока не можем сформировать объективной картины. Многие еще дорегистрируются, - сообщил директор Центра современных социальных технологий, который входит группу представителей иностранных наблюдателей Сергей Лущ.

По его словам, голосование проходит по всем нормам международного права.

Напомним, в Крыму было оборудовано пять избирательных участков для жителей ДНР, ЛНР, а также жителей Херсонской и Запорожской областей, находящихся в Крыму. Проголосовать можно будет до 27 сентября.