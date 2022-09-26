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Общество25 сентября 2022 22:17

Погода на 26 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 23 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 26 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Симферополе переменная облачность.

В Симферополе переменная облачность.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 сентября на Крымском полуострове штормовое предупреждение, в западных районах ожидается высокая пожарная опасность.

- Установится сухая и теплая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 7...9°, днем 22...24°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем южный ветер 7-12 м/с., тепло 21…23°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +15…+20°, восточный ветер 2-6 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +16…21°, юго-западный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +17 …+21°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +16 …+21°, южный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +17…+21, южный ветер 6-9 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +12…+21°, скорость южного ветра 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +15 …+22°, скорость южного ветра 4-7 м/с. Переменная облачность.

Температура воды Черном море +19 …+21°.

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