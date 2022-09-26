Победительницей конкурса красоты «Мисс Крым-2022» стала студентка КФУ им. Вернадского

Обладательница титула "Мисс-Крым" Алина Копчинская. Фото: пресс-служба КФУ им. Вернадского

Титул «Мисс Крым – 2022» завоевала студентка пятого курса Крымского федерального университета Алина Копчинская. В борьбе за звание она обошла 15 самых красивых девушек полуострова. Сам конкурс состоялся в Ялте.

- Я очень рада, что заняла первое место и получила главный титул. Для этого были приложены большие усилия. Быть «Мисс Крым» – это новые возможности. Теперь я хочу представить республику на всероссийском уровне, – рассказала победительница.

Алина Копчинская учится на стоматолога в Медицинской академии КФУ им. В.И. Вернадского. Для неё это не первый конкурс красоты. Как сообщает пресс-служба КФУ, на счету девушки участие в финале конкурса «Мисс Республика Крым» и титул «II Вице-Мисс КФУ - 2020».

Финалистками конкурса стали девушки со всей республики, которые успешно прошли онлайн- и офлайн-кастинги. Подготовка к финалу длилась неделю.

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