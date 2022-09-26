Крымчанке грозит шесть лет колонии за шопинг на украденные с карты деньги

Крымчанке грозит срок в колонии за кражу денег с банковской карты Фото: Александр ГЛУЗ

В Симферополе будут судить 42-летнюю местную жительницу за кражу средств с чужой банковской карты.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, женщина нашла утерянную карту и решил устроить шопинг. Когда владелица начала получать смс-оповещения о списании денег, она обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.

- Женщина рассказала, что осуществила ряд покупок бесконтактным способом в нескольких магазина города. Когда деньги с карты иссякли, она ее выбросила в мусорный бак, - говорится в сообщении.

Крымчанке грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Крыму осудили жителя Челябинской области, обманувшего интернет-продавцов на 40 тысяч рублей. Злоумышленник отправлял им фишинговую ссылку на поддельный интернет-сайт, где жертвы указывали данные карт.

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