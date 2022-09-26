В реестр объектов культурного наследия хотят включить новые памятники в Крыму

Фото: пресс-служба администрации Симферополя/скриншот из видео

Те памятники, что были установлены на территории Крымского полуострова в последние несколько лет, намерены внести в реестр объектов культурного наследия.

- Научно-методический совет Министерства культуры РК положительно рассмотрел заявления о включении объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, - цитирует КИА сообщение пресс-службы ведомства.

Так, в ближайшее время реестр могут пополнить памятники Сергию Радонежскому, Екатерине Второй и другим.

Ранее сообщалось, что в Алуште открыли третий в мире памятник византийскому императору Юстиниану. Он был изготовлен на средства, выделенные из городского бюджета.

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