В частном секторе Симферополя начали проводить центральную канализацию

В одном из частных секторов крымской столицы на этой неделе начали проводить центральную канализацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В частном секторе Симферополя на этой неделе начали проводить центральную канализацию, сообщил глава местной администрации Михаил Афанасьев.

- Сегодня совместно с генеральным директором ГУП РК «Вода Крыма» Максимом Владимировичем встретились с жителями частного сектора ул. 51-й Армии по вопросу проведения центральной канализации на данном участке, - написал он в своем telegram-канале.

По словам Афанасьева, местные жители смогут сделать врезки после получения необходимой документации.

Ранее сообщалось, что строительство коллектора в Симферополе намерены завершить в мае 2023 года. Уже проложено около 17 километров 150 метров основной трассы. Общая стоимость работ - 10 миллиардов 700 миллионов рублей. Пропускная способность коллектора составит 40 тысяч кубических метров в сутки.

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