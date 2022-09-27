Погода на 27 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 27 градусов

В Симферополе переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в западных районах ожидается высокая пожарная опасность.

- Во вторник будет по-летнему тепло и без осадков, лишь вечером в западных районах вероятны кратковременные грозовые дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 11...13°, днем 25...27°.

В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Днем тепло 23…25°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +18…+22°, юго-западный ветер 1-9 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +18…23°, юго-западный ветер 5-12 м/с. Пасмурно.

В Керчи +20 …+22°, южный ветер 4-11 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +18 …+22°, южный ветер 5-11 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +19…+22, южный ветер 10-15 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +15…+27°, скорость юго-западного ветра 2-10 м/с. Пасмурно.

В Армянске +17 …+24°, скорость юго-западного ветра 4-11 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Температура воды Черном море +18 …+21°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50