Стало известно число крымчан и севастопольцев, которых призвали в ходе частичной мобилизации

Фото: Сергей Аксенов/Tg

26 сентября Севастополе на базе 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты проходят переподготовку мобилизованные крымчане.

- Вместе с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым приняли участие в торжественной церемонии приведения к Военной присяге Российской Федерации призывников, которые в свое время проходили срочную службу при Украине и находились в запасе, - написал глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем telegram- канале.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, по призыву явились порядка двух тысяч крымчан и севастопольцев.

Ранее сообщалось, что в Крыму мероприятия по частичной мобилизации завершились 25 сентября. Каждому мобилизованному единоразово выплатят по 200 тысяч рублей. Выплата будет перечислена на банковскую карту в течение пяти рабочих дней.

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