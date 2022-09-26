В Керчи пьяный парень попал в ДТП на угнанных «Жигулях» за 12 тысяч рублей

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Керчи пьяный 26-летний парень угнал «Жигули» за 12 тысяч рублей и разбился на них. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

52-летний владелец авто обратился в полицию, когда обнаружил пропажу. Оказалось, что его коллега, который временно проживает с ним по одному адресу, ночью решил покататься по городу. Пока хозяина не было дома, он взял ключи и угнал авто, припаркованное неподалеку.

Фото: пресс-служба МВД по РК

- Как признался молодой человек, во время езды он превышал скоростной режим, в связи с чем не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Понимая грозящие последствия того, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, да еще и не имея водительского удостоверения, злоумышленник вылез через водительское окно и поторопился покинуть место ДТП, отправившись домой, - говорится в сообщении.

Парень раскаялся и признал вину. Ему грозит наказание в виде крупного штрафа вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет. Уточняется, что ранее злоумышленник уже был судим за воровство.

Ранее сообщалось, что крымчанин сжег дом любовницы, причинив ущерб на 15 миллионов рублей. Пострадал также магазин по соседству.

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