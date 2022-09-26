В селе крымском Алмазное запустили новое наружное освещение за 716 тысяч рублей

В Советском районе отремонтировали уличное освещение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Алмазное Советского района запустили новое наружное освещение за 716 тысяч рублей.

- Завершен один из четырех проектов инициативного бюджетирования, реализуемых на территории Советского района Республики Крым в 2022 году. Речь идет о текущем ремонте наружного освещения в селе Алмазное, - цитирует Крымская газета зампредседателя Совета министров РК - министр финансов РК Ирину Кивико.

По завершении работ освещены 10 улиц: Клубная, Степная, Железнодорожная, Амет-Хан Султана, Новосёловская, Вишнёвая, Новая, переулок Железнодорожный, проезд от улицы Новой до улицы Степной, проезд от автодороги Черноземное-Алмазное до улицы Амет-Хан Султана.

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