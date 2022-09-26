В Крыму от призыва по частичной мобилизации освободили около 400 человек

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После призыва по частичной мобилизации в Крыму вернули обратно около 400 человек. Об этом сообщил начальник службы по Мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым Виктор Фесенко.

- В Крыму после призыва вернули порядка 400 человек. Потому что их привезли, они показали документы, что там по возрасту не подходят. И в первый день 300 с чем-то, - рассказал Виктор Фесенко.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что крымские военкоматы отправили больше 200 повесток не тем людям. В частности, студентам или многодетным отцам. Исправление ошибок находится на личном контроле у главы РК Сергея Аксенова.

Мероприятия по частичной мобилизации в республике завершились 25 сентября.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, по призыву явились порядка двух тысяч крымчан и севастопольцев.