Крымских спасателей не будут призывать по частичной мобилизации

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В Крыму спасатели не подлежат частичной мобилизации, сообщил начальник Службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым Виктор Фесенко.

- Эта категория лиц не призывается, потому что МЧС, МВД и другие категории граждан, которые служат в этих подразделениях, они нужны для выполнения определенных заданий. Поэтому они стоят на спецучете и призыву не подлежат, - уточнил Виктор Фесенко.

Ранее он заявил, что по призыву по частичной мобилизации в Крыму вернули обратно около 400 человек. Этих людей привезли в пункты сбора, они показали документы и оказалось, что по возрасту не подходят.

Кроме того, советник главы РК Олег Крючков заявлял, что крымские военкоматы отправили больше 200 повесток не тем людям.