Сергей Аксенов анонсировал рассмотрение законопроекта о предоставлении земли участникам спецоперации

Сергей Аксенов отметил, что землей будут обеспечен каждый защитник из числа крымчан. Фото: страница во "Вконтакте"

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что законопроект о предоставлении земельных участков крымчанам, принимающим участие в спецоперации, будет рассмотрен в первом чтении в среду, 28 сентября.

- Эта региональная льгота станет еще одной мерой поддержки военнослужащих и их семей, - отметил Сергей Аксенов.

Закон будет предусматривать право на получение бесплатного земельного участка без торгов и вне очереди участникам специальной военной операции, имеющим постоянную регистрацию на территории Республики Крым.

- Землей будут обеспечен каждый наш защитник, вне зависимости от наличия у него иной недвижимости и собственности, - уточнил глава республики.

Он добавил, что данные участки будут предоставляться для ведения садоводства. Кроме того, там будет возможна постройка жилого дома. В случае гибели военнослужащего, право на получение земли будут иметь его родственники.