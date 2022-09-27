Пожелавшую романтики жительницу Симферополя обворовали на 300 тысяч рублей

Молодому человеку грозит шесть лет колонии за кражу золотых украшения на 300 тысяч рублей Фото: Виктор Гусейнов

Пожелавшая романтических отношений 46-летняя жительница Симферополя лишилась ювелирных украшений на 300 тысяч рублей.

Как пишет КИА со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым, познакомившись в магазине с молодым человеком, женщина пригласила его домой, где они распили бутылку вина и уснули. Наутро крымчанка не обнаружила в квартире не только своего гостя, но и 11 золотых украшений.

- Задержан 25-летний мужчина, не имеющий определенного места жительства на территории Российской Федерации. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что все похищенное сдал в ломбард, - говорится в сообщении.

Парень попал под уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время полицейские готовят мероприятия по возвращению украшений из ломбарда хозяйке.

Ранее сообщалось, что в Керчи пьяный парень попал в ДТП на угнанных «Жигулях» за 12 тысяч рублей. Не справившись с управлением, он врезался в дорожное ограждение.

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