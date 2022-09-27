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Происшествия27 сентября 2022 5:37

Пожелавшую романтики жительницу Симферополя обворовали на 300 тысяч рублей

25-летний парень, которого она пригласила в гости, утром исчез вместе с золотыми украшениями
Екатерина НАЗАРОВА
Молодому человеку грозит шесть лет колонии за кражу золотых украшения на 300 тысяч рублей

Молодому человеку грозит шесть лет колонии за кражу золотых украшения на 300 тысяч рублей

Фото: Виктор Гусейнов

Пожелавшая романтических отношений 46-летняя жительница Симферополя лишилась ювелирных украшений на 300 тысяч рублей.

Как пишет КИА со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым, познакомившись в магазине с молодым человеком, женщина пригласила его домой, где они распили бутылку вина и уснули. Наутро крымчанка не обнаружила в квартире не только своего гостя, но и 11 золотых украшений.

- Задержан 25-летний мужчина, не имеющий определенного места жительства на территории Российской Федерации. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что все похищенное сдал в ломбард, - говорится в сообщении.

Парень попал под уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время полицейские готовят мероприятия по возвращению украшений из ломбарда хозяйке.

Ранее сообщалось, что в Керчи пьяный парень попал в ДТП на угнанных «Жигулях» за 12 тысяч рублей. Не справившись с управлением, он врезался в дорожное ограждение.

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