В Симферополе за минувшую неделю убрали 75 кубометров опавшей листвы

Фото: МБУК «Парки столицы»/Tg

В Симферополе за минувшую неделю убрали около 180 метров кубических бытового мусора и 75 метров кубических опавшей листвы. Также продолжается уход за зелеными насаждениями.

- В постоянном режиме учреждением ведется уход за зелеными насаждениями: прополка сорняков на клумбах, полив цветов, кустарников и деревьев, обрезка отцветших соцветий. В настоящее время активно ведётся подготовка клумб к осенней высадке цветов, - сообщили в МБУК «Парки столицы».

Кроме того в период с 19 по 26 сентября силами учреждения проведены работы по покосу травы в парке имени Гагарина, скверах Высоцкого и Республики на общей площади 12 гектаров, спилены два аварийных дерева, почищены несколько фонтанов.

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