В Крыму бывший судебный пристав заплатит 400 тысяч рублей за превышение полномочий

В результате противоправных действий осужденного перед взыскателями накопился долг на сумму 800 тысяч рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кировский районный суд вынес приговор бывшему судебному приставу-исполнителю по Кировскому и Советскому районам УФССП по Республике Крым за превышение должностных полномочий.

- [Он] принял незаконные решения о прекращении 11 исполнительных производств. Внес в акты о совершении исполнительных действий заведомо ложные сведения о невозможности установления должников, их имущества, использовав их в дальнейшем для вынесения подложных постановлений об окончании исполнительных производств и возвращения исполнительных документов взыскателям, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

В результате противоправных действий осужденного перед взыскателями накопился долг на сумму 800 тысяч рублей. Подсудимый вину полностью признал. В качестве наказания его приговорили к штрафу в 400 тысяч рублей.

Напомним, в Евпатории возбуждено уголовное дело в отношении еще одного бывшего судебного пристава, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

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