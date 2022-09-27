В Крыму бывший судебный пристав заплатит 400 тысяч рублей за превышение полномочий

В результате противоправных действий осужденного перед взыскателями накопился долг на сумму 800 тысяч рублей
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Кировский районный суд вынес приговор бывшему судебному приставу-исполнителю по Кировскому и Советскому районам УФССП по Республике Крым за превышение должностных полномочий.
- [Он] принял незаконные решения о прекращении 11 исполнительных производств. Внес в акты о совершении исполнительных действий заведомо ложные сведения о невозможности установления должников, их имущества, использовав их в дальнейшем для вынесения подложных постановлений об окончании исполнительных производств и возвращения исполнительных документов взыскателям, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
В результате противоправных действий осужденного перед взыскателями накопился долг на сумму 800 тысяч рублей. Подсудимый вину полностью признал. В качестве наказания его приговорили к штрафу в 400 тысяч рублей.
Напомним, в Евпатории возбуждено уголовное дело в отношении еще одного бывшего судебного пристава, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
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