Мошенники обманули за минувшую неделю крымчан на 10 миллионов рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшую неделю мошенники выманили у крымчан 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. Жертвами обмана стали более 60 жителей полуострова.

- В числе зарегистрированных преступлений: 24 факта обмана граждан путем звонков на мобильные телефоны под видом сотрудников банковских учреждений или сотрудников правоохранительных органов, 6 - при установке сторонних приложений и переходов по ссылкам, 31 - при покупке товаров через социальную сеть, - говорится в сообщении.

Общая сумма ущерба составила 10 миллионов 382 тысяч рублей. Больше всех потерях 36-летний житель Красногвардейского района. Неизвестный откликнулся на его объявление в Интернете и под предлогом оказания услуг по перевозке зерна завладел товаром и денежными средствами в размере 4 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что пожелавшую романтики жительницу Симферополя обворовали на 300 тысяч рублей. 25-летний парень, которого она пригласила в гости, утром исчез вместе с золотыми украшениями.

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