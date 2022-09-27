В Керчи почтили память погибших в школе Ижевска

Керчане несли к мемориалу цветы и свечи. Фото: Святослав Брусаков/telegram

В Керчи почтили память погибших в результате стрельбы в школе Ижевска. К импровизированному мемориалу на площади Ленина вечером 26 сентября пришли десятки людей, чтобы возложить цветы и зажечь поминальные свечи. Память погибших почтили минутой молчания, сообщает пресс-служба администрации города.

- Глубоко соболезнуем родным и близким погибших и разделяем их скорбь. Мы понимаем эту боль, которую не унять никакими словами. Желаем жителям Ижевска мужества и душевных сил, написал у себя в telegram глава администрации Святослав Брусаков.

Импровизированный мемориал организовали на площади им. Ленина. Фото: Святослав Брусаков/telegram

Утром сентября бывший ученик ижевской школы №88 открыл огонь в учебном заведении, после чего покончил с собой. По последним данным, в результате стрельбы погибли 17 человек, более 20 были ранены.

Память погибших почтили минутой молчания. Фото: Святослав Брусаков/telegram

Напомним, 17 октября 2018 года в Керчи произошло массовое убийство в политехническом колледже. В результате взрыва и стрельбы, которую устроил студент этого же учебного заведения Владислав Росляков, погиб 21 человек, еще 67 человек пострадали.

К импровизированному мемориалу пришли десятки людей. Фото: Святослав Брусаков/telegram

В 2021 году на городском кладбище был установлен мемориал в память о погибших в политехническом колледже. Благоустройство прилегающей к нему территории планируют завершить в этом году.

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