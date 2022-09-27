Ударившего полицейского по лицу крымчанина оштрафовали

За удар полицейского крымчанина приговорили к штрафу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд в Крыму вынес приговор 43-летнему местному жителю за применение в отношении полицейского физической силы. Об это сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

8 июня 2022 года внимание силовиков привлек мужчина с разбитым лицом, сидящий на скамейке в одном из городских дворов. Полицейские хотели оказать ему первую помощь, однако вместо благодарности встретили агрессию. Крымчанин ударил одного из них кулаком по лицу.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к наказанию в виде штрафа. Приговор в законную силу не вступил, - говорится в сообщении.

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