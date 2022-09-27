Волна лжеминирований в Крыму не утихает уже более полугода. Фото: Мария ЛЕНЦ

Из школ Керчи эвакуировали учащихся из-за сообщения о минировании. Об этом КП-Крым сообщили очевидцы. По словам родителей, об эвакуации их известили учителя. Они отпустили детей с занятий.

- Уроки отменили, второй смены у нас не будет, - рассказали родители.

В МВД по РК пока не комментируют ситуацию.

Напомним, 13 сентября в Керчи также эвакуировали школы из-за сообщения о минировании. Информация не подтвердилась.

Волна лжеминирований не утихает в Крыму на протяжении полугода. Неизвестные сообщают об угрозах в школы, детские сады, торговые центры, администрации и суды. Информацию по каждому сообщению проверяют правоохранители.

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