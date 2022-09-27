В Крыму поймали серийного вора, обокравшего граждан на 115 тысяч рублей

Житель Владимировской области обокрал крымчан на 115 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Крыму задержали 46-летнего жителя Владимировской области, который обворовал жителей полуострова на 115 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Мужчина на территории Республики Крым постоянного места жительства не имеет и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. С его слов, похищенные сумки с содержимым он продавал на рынках города, а денежные средства тратил на собственные нужды, - говорится в сообщении.

Мужчине грозит до пяти лет колонии. В настоящее время полицейские устанавливают другие возможные факты его преступной деятельности.

Напомним, за минувшую неделю мошенники выманили у крымчан 10 миллионов рублей. Больше всех пострадал житель Красногвардейского района - он лишился 4 миллионов рублей.

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