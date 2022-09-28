В Крыму 93-летнюю пропавшую нашли мертвой

Пропавшая погибла. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым сообщил трагическую новость о том, что долгожительница из Сакского района, которую они разыскивали, погибла.

- Пропала Левченко (Галянина) Таисия Ивановна, 93 года (1929 года рождения), село Фрунзе, Сакский район. 24 сентября 2022 года ушла из дома в неизвестном направлении, - эта ориентировка, на днях размещенная в социальной сети, перечеркнута зловещими словами «Найдена, погибла».

Подробностей трагедии не сообщается.

Крымские волонтеры, которые сделали все, чтобы разыскать пожилую женщину, приносят соболезнования родным и близким погибшей.

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