Часть Симферополя останется без света 28 сентября Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Два десятка улиц в Симферополе останутся без света 28 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- 28 сентября 2022 с 8-00 до 17-00 в связи проведением капитального ремонта будет прекращена подача электроэнергии, - говорится в сообщении администрации.

Отключение электроэнергии коснется следующих улиц:

- ул. Донская, 34-54 (четные), 25-47А (нечетные);

-ул. Дорожная, 68А-106 (четные), 51-67 (нечетные);

пер. Коллективный, 2-6 (четные);

-ул. Куйбышева, 76-140/67 (четные), 105-141 (нечетные);

-ул. Молодых Подпольщиков, 70-96/118 (четные), 73-109 (нечетные);

-ул. Общественная, 62-82 (четные), 33-85 (нечетные);

-ул. Стрелковая, 28-38 (четные), 23-41 (нечетные);

-пер. Стрелковый, 2-26 (четные), 1-21/123 (нечетные);

-пер. Дорожный, 2-10 (четные), 1-13 (нечетные);

-ул. Чонгарская, 48-64 (четные), 59-79 (нечетные);

-ул. Кечкеметская, 46, 51-67 (нечетные);

-ул. Генерала Васильева, 24-30 (четные), 23Б, 27А;

-пер. Заречный, 24-28 (четные);

-ул. Трансформаторная, 10, 1-3 (нечетные);

-ул. Севастопольская, 23-27 (нечетные);

-ул. Братьев Айвазовских, 26-48 (четные), 17-41 (нечетные);

-ул. Белая, 32-42 (четные), 29-41 (нечетные);

-ул. Сакская, 7-27 (нечетные);

-ул. Генуэзская,14, 24-28 (четные), 9-13 (нечетные);

-ул. Ростовская, 26, 28.

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