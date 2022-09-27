В Симферополе досрочно закончат реконструкцию мемориала «Скорбящая мать»

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе до конца 2022 года досрочно закончат реконструкцию мемориала «Скорбящая мать».

- Контракт с подрядчиком на сумму 23,6 миллиона был заключен в мае 2022 года. Работы ведутся с опережением, за четыре месяца мы подошли к строительной готовности в размере 50%, - цитирует «Крым 24» начальника департамента капитального строительства Антона Давиденко.

По его словам, несмотря на двухгодичный контракт, работы намерены выполнить до 2022 этого года.

Ранее КП-Крым писала, что на мемориале «Скорбящая мать» в крымской столице продолжаются ремонтные работы. Ранее была благоустроена прилегающая к памятнику парковая зона. Выполнено мощение пешеходных дорожек, установлена уличная мебель.

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