На Крым обрушатся дожди с грозами и сильный ветер

В Крыму снова ухудшится погода Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 28 сентября, в Крыму снова ухудшится погода. МЧС республики объявило штормовое предупреждение на этот день.

- В связи с прохождением атмосферного фронтального раздела 28 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы. Усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду, - отметили в пресс-службе МЧС.

Ведомство предупреждает крымчан об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций, возможны также подтопления. Кроме того, существует угроза возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Стоит отметить, что плохая погода на полуострове долго не задержится. Уже в четверг, 29 сентября, тепло снова вернется в Крым. Температура поднимется до +27… +29 градусов.