Погода на 28 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: нагрянули осенние дожди

Температура воды Черном море +19 …+21°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 сентября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, в западных районах ожидается высокая пожарная опасность.

- В среду атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Днем юго-западный ветер до 15-20 м/с. , температура воздуха 22...24°.

В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер южный 10-15 м/с, днем тепло 22…24°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +18…+23°, юго-западный ветер 5-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Евпатории +19…22°, юго-западный ветер 7-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Керчи +19 …+21°, юго-западный ветер 8-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Феодосии +19 …+22°, юго-западный ветер 8-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Черноморском +19…+21, юго-западный ветер 8-12 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Джанкое +18…+25°, скорость юго-западного ветра 4-10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Армянске +18 …+22°, скорость юго-западного ветра 6-11 м/с. Переменная облачность, дождь, гроза.

Температура воды Черном море +19 …+21°.

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