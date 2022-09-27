В Симферополе 28 сентября отключат свет на 16 улицах

Свет отключат на время. Фото: архив КП

28 сентября часть Симферополя останется без света. Плановые перебои с подачей электроэнергии произойдут из-за ремонтных работ. Электричество исчезнет на 16 улицах и 4 переулках.

Где не будет света в Симферополе с 8.00 до 17.00:

- улицы Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-67 ; Куйбышева, 76-140/67 , 105-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная33, 62-82 , -85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; 1-21/123 ; 1-13 ; Чонгарская, 48-64 , 59-79 ; Кечкеметская, 46, 51-67 ; Генерала Васильева, 24-30 , 23Б, 27А; Трансформаторная, 1, 3, 10; Севастопольская, 23-27 ; Братьев Айвазовских, 26-48 , 17-41; Белая, 32-42 , 29-41 ; Сакская, 7-27 ; Генуэзская,14, 24-28 , 9-13 ; Ростовская, 26, 28;

- переулки Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-26 , Дорожный, 2-10 , Заречный, 24-28.

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