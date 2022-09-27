Мобилизованных крымчан и севастопольцев проводили на службу

Проводы мобилизованных в Севастополе. Фото: Сергей Аксенов/telegram

В Севастополе проводили на службу мобилизованных крымчан и севастопольцев. Торжественная церемония прошла на площади Нахимова. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- В городе-герое Севастополе состоялись проводы крымчан и севастопольцев, призванных на военную службу по мобилизации. Военнослужащим предстоит пройти боевое слаживание, после чего они пополнят ряды воинских частей и подразделений,- отметил Аксенов у себя в telegram.

Проводам военнослужащих был посвящен митинг.

Сергей Аксенов также сообщил, что закупка экипировки для мобилизованных продолжается. При поддержке коммерческих и банковских структур на следующей недели в войска начнут поступать бронежилеты, кевларовые шлемы, средствами связи, спальные мешки и теплая обувь.

Президент объявил частичную мобилизацию 21 сентября.

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